Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gökhan Saki Reina saldırısında oradaydı

Dünyaca ünlü kick boks sporcusu Gökhan Saki, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını bizzat yaşayanlar arasındaydı.
18:324 Ocak 2017
0
Gökhan Saki Reina saldırısında oradaydı

Dünya kick boksunun önemli isimlerinden olan Gökhan Saki’nin, Reina saldırısının olduğu anda gece kulübünde olduğu ortaya çıktı. Saldırganla göz göze geldiği ifade edilen başarılı sporcunun olayın etkisini hala yaşadığı belirtildi.

Milliyet’in haberine göre, saldırı gerçekleştiği sırada kendisini mekanın mutfak kısmına atan Saki’nin olaydan yara almadan kurtuldu. Reina’dan çıkan ilk grup arasında olan sporcunun görüntü vermemek için hemen uzaklaştığı söylendi.

Yıldız sporcu o anları hatırlamak istemediği için konu ile ilgili konuşmuyor.

Etiketler
gökhan saki Reina saldırısı
Son güncelleme: 18:59 | 04.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER