Gökhan Saki Reina saldırısında oradaydı

Dünyaca ünlü kick boks sporcusu Gökhan Saki, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını bizzat yaşayanlar arasındaydı.

Dünya kick boksunun önemli isimlerinden olan Gökhan Saki’nin, Reina saldırısının olduğu anda gece kulübünde olduğu ortaya çıktı. Saldırganla göz göze geldiği ifade edilen başarılı sporcunun olayın etkisini hala yaşadığı belirtildi.

Milliyet’in haberine göre, saldırı gerçekleştiği sırada kendisini mekanın mutfak kısmına atan Saki’nin olaydan yara almadan kurtuldu. Reina’dan çıkan ilk grup arasında olan sporcunun görüntü vermemek için hemen uzaklaştığı söylendi.

Yıldız sporcu o anları hatırlamak istemediği için konu ile ilgili konuşmuyor.