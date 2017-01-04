Göztepe sabretti

Liderlik koltuğunun sürekli el değiştirdiği TFF 1. Lig’de Göztepe, ilk devreyi zirvede bitirdi. 5 maç üst üste galibiyeti unutan Yeni Malatya ise son hafta Bolu’yu farklı geçerek hem rahat bir nefes aldı hem de ikinci sıraya yerleşti.

Süper Lig’e yükselme yarışının doludizgin yaşandığı TFF 1. Lig'de Göztepe, ilk devreyi lider tamamladı. Devre arasına 31 puanla zirvede giren İzmir temsilcisi, liderlik koltuğuna oturmak için çok sabretti. 5. hafta ligin zirvesine yükselen Göz Göz, bir sonraki hafta liderliği Yeni Malatya'ya kaptırmıştı. Ancak istikrarlı bir şekilde mücadelesini sürdüren Göztepe, ilk devrenin son iki haftasında ele geçirdiği zirveyi geri vermedi. 10 hafta ile ilk devre en çok liderlik koltuğunda oturan Yeni Malatya ise 5 maç üst üste kazanamayarak kötü bir sürece girdi ve zirveyi kaptırdı. Son hafta ilk devrede 3 kez liderliği ele geçiren Bolu'yu farklı yenen Yeni Malatya, puan cetvelinde 2. sırada yer aldı. Ateş hattında ise Manisa, Samsun ve Mersin İdman Yurdu bulunuyor.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ SİVAS’A YARADI

TFF 1. Lig'de bu sezon maliyeti en yüksek takımlardan birisi olan Göztepe, ilk yarıyı zirvede tamamlayarak hedefine ulaştı. Ligin ilk haftalarında kötü günler yaşayan İzmir ekibinin kaliteli teknik heyeti ve futbolcuları, daha sonra toparlanmasını bildi ve zirvede diğer takımların puan kaybı yaşamasının ardından liderlik koltuğuna oturdu. 1. Lig'e iddialı başlayan bir diğer ekip Sivasspor, art arda aldığı kötü sonuçların ardından sıkıntılı günler geçirdi. Teknik Direktör Osman Özköylü ile zaman kaybetmeden yollarını ayıran Sivasspor yönetimi, Mesut Bakkal gibi tecrübeli bir ismi göreve getirerek yaşadığı krizi kısa sürede atlattı. Yeni hocasının ivme kazandırdığı Sivas, aldığı iyi sonuçların ardından zirve yarışına yeniden ortak oldu. Lige çok iyi bir giriş yapan Yeni Malatya, haftalarca liderliği kaptırmadı ve takipçileriyle puan farkını da açtı. Ancak ligin sonlarına doğru ciddi bir düşüş yaşayan Yeni Malatya zirve yolunda avantajını yitirerek liderliği kaptırdı. Ligin bir diğer flaş ekibi Eskişehir ise Alpay Özalan yönetiminde beklenenden uzak bir performans sergiledi. 3 kez zirveyi ele geçiren Bolu, ligin son haftalarında özellikle savunmasında amatörce hatalar yaparak çok farklı mağlubiyetler aldı. Eğer kadroya takviye yapmazlarsa daha da kötü günler yaşayacakları aşikâr…