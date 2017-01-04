Karabükspor, Cristian Sapunaru’yu transfer ediyor

Ara transfer döneminde kadrosuna kaleci Oleksandr Rybka ve forvet Yevhen Seleznyov'u katan Kardemir Karabükspor, Rumen sağ bek Cristian Sapunaru'yu da transfer ediyor.

Semih KALKAN 0