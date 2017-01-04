Karabükspor, Cristian Sapunaru’yu transfer ediyor

AMKSPOR ÖZEL – Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 18 puanla 11. sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.
Dinamo Kiev’den kaleci Oleksandr Rybka ve Shakhtar Donetsk’ten Yevhen Selezniov’a imza attıran kırmızı-mavili ekipte sıra sağ bek transferine geldi.
Kardemir Karabükspor, Romanya Ligi’nde Astra Giurgiu forması giyen Cristian Sapunaru transferinde sona yaklaştı. Bu sezon 28 maçta 2 bin 382 dakikada forma giyen Rumen sağ bek, 5 gol atmayı başardı.
Kariyerinde Porto, Rapid Bükreş, Real Zaragoza gibi takımların formasını giyen Cristian Sapunaru 32 yaşında… Karabükspor, Rumen futbolcuyu önümüzdeki günlerde Antalya kampına getirerek resmi sözleşmeyi imzalatacak.
Porto’da toplamda 3,5 sezon forma giyen Sapunaru’nun 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.