Karavaev’den Lens’e gözdağı

Fenerbahçe’nin Shakhtar Donetsk'ten 100 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiraladığı Oleksandr Karavaev'den iddialı sözler. Ukrayna basınına röportaj veren Karavaev, sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens ile forma savaşına hazır olduğunu söyledi. Zorya Luhansk'ta sağ açık oynayan Ukraynalı futbolcu, “Rekabeti severim. Lens ile rekabete hazırım. Dinamo Kiev'de ona karşı oynamıştım. Çok hızlı bir oyuncu. Çılgın derecede bir hıza sahip” dedi.
BOYKO’DAN BİLGİ ALMIŞ
Beşiktaş’ın Malaga'ya kiraladığı kaleci Boyko ile görüştüğünü belirten Karavaev, “O ve Türkiye'ye giden diğer Ukraynalı futbolcular taraftarların çılgın bir destek verdiğine dikkat çektiler. Türkiye'deki nüfusun büyük bir bölümünün futbol ile ilgilenmesinden etkilendim. Taraftarımızın ne kadar ateşli olduğunu çok iyi biliyorum. Ayrıca Fenerbahçe'de forma giymek benim kariyerim açısından da çok önemli olacak” diye konuştu.