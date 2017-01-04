Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
15 Ocak 2017 19:00
FENERBAHÇE
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Karavaev’den Lens’e gözdağı

Fenerbahçe'nin yarım sezonluğuna kiraladığı Ukraynalı kanat oyuncusu Karavaev, ilk yarının yıldızı olan Hollandalı Lens ile forma savaşına hazır...
08:324 Ocak 2017
0
Karavaev’den Lens’e gözdağı

Fenerbahçe’nin Shakhtar Donetsk'ten 100 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiraladığı Oleksandr Karavaev'den iddialı sözler. Ukrayna basınına röportaj veren Karavaev, sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens ile forma savaşına hazır olduğunu söyledi. Zorya Luhansk'ta sağ açık oynayan Ukraynalı futbolcu, “Rekabeti severim. Lens ile rekabete hazırım. Dinamo Kiev'de ona karşı oynamıştım. Çok hızlı bir oyuncu. Çılgın derecede bir hıza sahip” dedi.

04 Ocak 2017Fenerbahçe`ye Barcelona modeliFenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, sezon başında deneyip vazgeçtiği 4-3-3'e dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ekici, Barcelona modeli olarak bilinen sistemin kilit oyuncusu olacak.İlgili Haberi Oku

BOYKO’DAN BİLGİ ALMIŞ

Beşiktaş’ın Malaga'ya kiraladığı kaleci Boyko ile görüştüğünü belirten Karavaev, “O ve Türkiye'ye giden diğer Ukraynalı futbolcular taraftarların çılgın bir destek verdiğine dikkat çektiler. Türkiye'deki nüfusun büyük bir bölümünün futbol ile ilgilenmesinden etkilendim. Taraftarımızın ne kadar ateşli olduğunu çok iyi biliyorum. Ayrıca Fenerbahçe'de forma giymek benim kariyerim açısından da çok önemli olacak” diye konuştu.

Etiketler
Fenerbahçe karavaev Lens
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER