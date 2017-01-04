Karşıyaka sahasında Saratov’u yendi

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Rus takımı Avtodor Saratov'u 78-65 yendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Pınar Karşıyaka, Rus temsilcisi Avtodor Saratov’u gergin geçen maçta 78-65 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla grup maçlarının bitimine 3 maç kala 7’nci galibiyetini aldı. Kaf-Kaf’ta Summers 23, Brown ve Green, 12’şer sayıyla skora katkı yaptı. Maç öncesi İzmir Emniyeti, özel kuvvet polisleri dahil 300 güvenlik görevlisi, 3 toplumsal olaylara müdahale aracıyla salon içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Karşılaşmadan 2 saat önce salonda özel eğitimli köpekler eşliğinde bomba araması yapıldı.

Pınar Karşıyaka maça Summers, Ponitka, Brown ve Green’in basketleriyle 16-0’lık bir seriyle başladı. Yeşil-kırmızılılar, pota altında etkili oynayıp ilk periyotta farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Periyot 27-11 sonuçlandı. İkinci periyotta Karşıyaka’nın üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan konuk ekip, 12-0’lık seriyle farkı 6 sayıya kadar indirdi. Bu bölümde Kaf-Kaf, Rus temsilcisine Brown ve Muhammed’in dış atışlarıyla direnmeye çalıştı. İkinci periyot sonunda soyunma odasına 42-34 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta fark 50-47’yle 3 sayıya kadar düştü. Bu bölümden sonra Brown, Green ve Summers’ın etkili performansıyla kontrolü yeniden eline alan Karşıyaka, son 10 dakikaya 66-55 önde başladı. Son bölümde rakibin farkı eritme çabalarına kontrollü oyunuyla yanıt veren Pınar Karşıyaka, salondan 78-65 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Nicolas Maestre, Janusz Calik, Marius Ciulin

Pınar Karşıyaka: Brown 12, Green 12, Ponitka 10, Owens 8, Summers 23, Muhammed Baygül 6, Petway 3, Alp Karahan 4, Soner Şentürk, Egemen Güven, Görkem Doğan, Gani Gülaslan

Avtodor Saratov: Carrera 2, Makiev 8, Kolesnikov 15, Frazier 3, Astapkovich 3, Kolyushkin 12, Hunter 22, Bykov, Stockton, Balandin

1. Periyot: 27-11 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 42-34 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 66-55 (Pınar Karşıyaka lehine)