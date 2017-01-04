Kartal eksik çalıştı

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkların akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Akşam antrenmanında Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetiminde ve yoğun yağmur yağışı altında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, birkaç gruba ayrılarak, ayak tenisi, basketbol, şut çalışması gerçekleştirdi. İki gruba ayrılıp tek kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Necip Uysal katılmadı. Beşiktaş, yarın 11.00’de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.00’de yapacağı sabah antrenmanı ile devam edecek. Beşiktaş`ın keyifli antrenmanı! Fikret Orman da izledi İlgili Haberi Oku

ORMAN DA TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın akşam gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Fikret Orman takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ın akşam idmanını Başkan Fikret Orman izledi. Antrenman devam ederken, çalışmaların olduğu tesislere gelen Orman, antrenman bitene kadar futbolcuları izledi. Başkan Orman daha sonra antrenmanı takip eden basın mensuplarıyla sohbet etti.

Antrenmanı Başkan Fikret Orman'ın dışında Basın Sözcüsü Metin Albayrak da takip etti.