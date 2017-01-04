Kayserispor’da Sergen Yalçın dönemi

Teknik direktör arayışında olan Kayserispor, bu göreve Sergen Yalçın'ı getirdi,

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdi. 18 Ocak’taki kongrede başkan olması beklenen Erol Bedir, Sergen Yalçın ile anlaştıklarını açıkladı.

Hakan Kutlu’nun görevinden ayrılışının arından teknik direktör arayışında olan saı-kırmızılı kulüp, Ertuğrul Sağlam ile görüşmelerinden olumsuz sonuç almıştı.

Kayserispor’un Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı öğrenildi.

GENEL KURUL BEKLENİYOR

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 19.01.2017 Perşembe günü Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Konferans Salonunda saat 11:00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının bir 1 hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Açılış ve yoklama, Divan Teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşturulması, dilek ve temenniler, kapanış.”