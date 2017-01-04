Patrice Evra, Manchester United’a dönmek istiyor

Juventus'ta forma giyen Patrice Evra, 8 yıl formasını giydiği eski takımı Manchester United'a geri dönmek istiyor.

AMKSPOR DIŞ HABER – İtalya Serie A’nın son şampiyonu Juventus’ta forma giyen 35 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Patrice Evra, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a dönmek istiyor.

2006-2014 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar’ın formasını terleten ve birçok şampiyonluk yaşayan Fransız oyuncunun, kariyerine Old Trafford’da nokta koymak istediği belirtildi.

Times’ın haberine göre, 2014’ten bu yana Juventus’ta oynayan Evra’nın bu sezon formasını Alex Sandro’ya kaptırmasından dolayı mutsuz olduğu ifade edildi.

Haberde yer alan ifadelerde, bu sezon Serie A’da 3 kez, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 kez ilk 11’de sahaya çıkan Evra’nın yakın çevresine ara transfer döneminde 15 şampiyonluk yaşadığı eski takımına dönmek istediğini söyledi.