Ricardo Faty teröre karşı dik durdu

Türkiye'deki terör olayları karşısında fikirleri sorulan Ricardo Faty, ülke değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

Bursaspor’un başarılı oyuncusu Ricardo Faty, Fransa basınına röportaj verdi. Türkiye’deki terör olayları hakkında gelen sorulara yanıt veren Senegalli futbolcu, oyuncular olarak soyunma odasında bu konuları konuşmadıklarını fakat hep birlikte teröre karşı kentlendiklerini söyledi.

Beşiktaş saldırısında stadın yakınlarında olduğunu söyleyen Senegalli futbolcu, “Patlama esnasında İstanbul’daydım. Stada 40 kilometre kadar uzaktaydım. Haberi otobüsün televizyonundan öğrendim. Fotoğrafları gördüğümde irkildim. Fransa’dan mesajlar aldım.” diye konuştu.

Bu konuları futbola yansıtmadıklarını söyleyen Faty, soyunma odasında bu tür şeylerin konuşulmadığını söyledi.

Bu olaylardan sonra takımdan ayrılmayı düşünmediğini dile getiren Senegalli Faty, “Bu olaylar biraz endişelendirmedi desem yalan olur. Üç çocuğum var. Her zaman bizimle değiller. Öte yandan Türkiye Ligi’ni seviyorum. Bu şehri seviyorum. Bu güzel ülkeyi terörize etmeye çalışıyorlar ve onlara korkmadığımızı kanıtlamak için burada kalmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER