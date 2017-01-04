Sergio Romero’nun eşi Eliana Guercio eşini Kun Aguero ile aldattı

Arjantinli kaleci Sergio Romero'nun eşi Eliana Guercio'nun, yıldız kaleciyi onun takım arkadaşıyla aldattığı iddia edildi.

Arjantinli kaleci Sergio Romero’nun eşi Eliana Guercio’nun, yıldız kaleciyi onun takım arkadaşıyla aldattığı iddia edildi.

Manchester United’ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero’nun seksi eşini manşetlerine taşıyan İngiliz gazeteleri, seksi model ile Kun Aguero’nun birlikte olduklarını iddia etti.

Aguero ile çok iyi bir dostluğu, eşiyle de mutlu bir birlikteliği olduğunu açıklayan Romero ise, “Aguero’yu telefonla aramama bile gerek yoktu, çünkü böyle bir şey olmadığını biliyorum” açıklamasında bulundu.

Eliana Guercio ve Aguero’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.