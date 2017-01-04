Simon Kjaer için istenilen bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin stoperi Kjaer, Chelsea'nin gündeminde. Yönetim Danimarkalı oyuncu için 20 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Chelsea’nin gündeminde yer alan Simon Kjaer, İngiliz ekibine gitmek istese bile Fenerbahçe bu transfere vize vermeyecek. Danimarkalı tecrübeli stoperin menajeri, kısa bir süre önce sarı-lacivertli yönetime teklifleri iletti.

Ancak Başkan Aziz Yıldırım, Kjaer'i devre arasında satmayı kesinlikle düşünmediklerini söyledi ve “Sezon sonu bir daha görüşelim” dedi. UEFA ile FFP anlaşması bulunan sarı-lacivertliler, Kjaer için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Teknik direktör Dick Advocaat ile de sözleşme uzatmak isteyen yönetim, Kjaer'in satışından gelecek bedelin kurt hocanın elinde doğru hamlelerle kazanca çevrileceğini düşünüyor.