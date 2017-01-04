Beşiktaş Matej Mitrovic ile anlaştı

Stoper arayışındaki Beşiktaş, Matej Mitrovic ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, oyuncu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş yönetimi, HNK Rijeka'da forma giyen stoper Matej Mitrovic ile 3 yıllığına el sıkıştı. Cibalia'da başlayan kariyerinin ardından Rijeka'ya geçen 23 yaşındaki futbolcu, 2014 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapmaya başladı. Hırvat futbolcunun en geç iki gün içerisinde Antalya’ya gelerek siyah-beyazlı takımın Antalya’daki kamp çalışmalarına katılacağı kaydedildi. Mitrovic, Slaven Bilic döneminde de Beşiktaş’ın transfer gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş’ın Mitrovic transferi için kulübü Rijeka’ya 3 milyon euro, Hırvat futbolcuya ise yıllık 1 milyon 300 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş, oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

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MATEJA MIRTOVIC KİMDİR?

Futbola ülkesinin takımı Cibalia’1da başlayan 10 Kasım 1993 doğumlu Matej Mitrovic, 2013 yılında HNK Rijeka takımına transfer oldu. Stoper bölgesinde oynayan Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım’ının bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. Mitrovic, 1 kez de Hırvatistan A takımı formasını giydi. Bu sezon 25 maçta forma giyen Matej Mitrovic 2 de gol attı.

Agresif tavrı ile dikkat çeken Mitrovic, Hırvatistan’da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.