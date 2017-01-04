TOFAŞ’tan alkışlanacak hareket! Basketbol tutkusunun önündeki engeller kalkıyor!

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından TOFAŞ, salonun ulaşımının ardından tribünlerini de engelli vatandaşlara uygun hale getirdi.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde mücadele eden TOFAŞ’ın engelli vatandaşların rahatça basketbol maçı seyretmelerini sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor. İlk olarak maçların oynandığı salonunu engelli vatandaşların rahatlıkla seyahat edebilecekleri şekilde düzenleyen TOFAŞ, şimdi de tribünlere el attı. Engelli vatandaşların pota arkasından güvenilir olmayan alanlarda ve refakatçilerinden ayrı maç seyrettiklerini keşfeden TOFAŞ, Engelsiz Tribün'ü inşa etmeye karar verdi.

Böylece 4 Aralık Pazar günü oynanan Tofaş-Fenerbahçe maçında Türkiye basketbol sahalarının ‘ilk' engelsiz tribünü Tofaş Spor Salonu'nda hayata geçirildi. Engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almalarını desteklemek amacıyla kurulan 58 kişi kapasiteli tribüne ilgi büyük oldu. Salonu dolduran 6 bin 800 izleyicinin alkışları eşliğinde tribünün ilk engelli konukları, maç öncesinde, iki takımın sporcuları ile birlikte sahaya çıktı. Ve sahadan basketbola duydukları tutkuyla herkese ‘haydi maça gel!' diye seslendiler.

‘Haydi maça gel' hareketini ve bu hareketin amacını daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için ise basketbol maçlarına 33 yıldır hiçbir engel tanımadan giden Alper Şirvan'ın hikayesini üzerinden paylaşılıyor. Onun deyimiyle bu hareket, salonlarda seyir imkanı çok iyi değil diyerek maçlara gitmeyen tüm engelli vatandaşların ‘engelsiz tribünü' gördükten sonra maçlara daha çok gelmesini ve maç heyecanını yerinde yaşaması hedeflemekte…