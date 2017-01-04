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Tolga ve Tolgay antrenmanda yer almadı

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
12:574 Ocak 2017
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Tolga ve Tolgay antrenmanda yer almadı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra pas çalışması ile devam etti. Kondisyon ağırlıklı geçen idmanın ikinci bölümünde topla çalışma gerçekleştirildi. İki gruba ayrılan futbolcular çift kale maçın ardından koşu ile antrenmanı tamamladı.

Dün antrenmana katılmayan Tolga Zengin ile Tolgay Arslan bugünkü antrenmanda yer aldı.Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig
Son güncelleme: 12:58 | 04.01.2017
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