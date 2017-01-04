Trabzonspor’un yeni transferleri ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor’da yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki sabah idmanı düz koşuyla başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra kondisyona dayalı bir idman gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım antrenmanın son bölümünde çift kale maçla günün ilk idmanını tamamladı. Yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira kısa süre önce Trabzonspor'un Antalya kampına katılmışlardı. İki futbolcu da bugün ilk kez bordo-mavili takım ile birlikte çalışmalara katıldı. Takımla kaynaştıkları gözlenen Emmanuel Mas ve Joao Pereira'nın özellikle çok istekli oldukları görüldü. Öte yandan bordo-mavili takımda Afrika Kupası'nda olan Akakpo ve izinli olan N'Doye bugünkü idmanda yer almadı.

Trabzonspor, günün ikinci idmanında akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirecek.