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Transfer sona erdi! Mehmet Ekici…

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor ile her konuda anlaşmaya vardı.
09:204 Ocak 2017
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Transfer sona erdi! Mehmet Ekici…

AMK GAZETE

Trabzonspor  ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici konusunda F.Bahçe ile Trabzonspor her konuda anlaşmaya vardı.

Aatif'ın da Karadeniz ekibine gitmeye ikna olmasıyla Mehmet Ekici transferinde engel ortadan kalkmış oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Mehmet Ekici transferi karşılığında Aatif'ı bonservisiyle verip artı 1.5milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'ye yıllık 2.1milyon Euro verecek ve başarılı orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu transferde Mehmet Ekici ve kız arkadaşının da İstanbul'da yaşamak istemesinin önemli rol oynadığı belirtildi.

Etiketler
mehmet ekici spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 09:21 | 04.01.2017
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