Anadolu Efes 84-73 Galatasaray Odeabank

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank Euroleague'de Türk derbisinde kozlarını paylaştı. Mücadeleden Anadolu Eefes 84-73'lük galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı. Play-off’a girme yarışı yapan Efes bu sonuçla 8. galibiyetini alırken, son sıradaki sarı-kırmızılılar ise 12. kez sahadan yenik ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi Arena

Hakemler: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Petros Papapetrou

Anadolu Efes: Thomas 2, Honeycutt, Brown 13, Cedi 6, Granger 12, Omic 6, Heurtel 8, Mutaf 9, Paul 11, Dunston 17

Galatasaray Odeabank: Micov 17, Fitipaldo 6, Tyus 16, Schilb 2, Pleiss 6, Daye 2, Sinan 20, Diebler, Göksenin 4

1. Periyot: 22-18 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-36 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 66-59 (Anadolu Efes lehine)