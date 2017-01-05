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Asena Atalay, Caner Erkin’in haberini sunmak istemedi

Caner Erkin'in eski karısı Asena Atalay, yıldız futbolcunun Şükran Ovalı ile evlenmesi haberini sunmak istemedi.
13:275 Ocak 2017
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Asena Atalay, Caner Erkin’in haberini sunmak istemedi

Caner Erkin’in  eski eşi Asena Atalay, geçen Ocak’ta boşandığı Caner Erkin’in evlilik haberini sunucusu olduğu Kanal D’deki Magazin D’de okumak istemedi. Posta’nın haberine göre Atalay, bu konuyu sözleşmeli olduğu BES Yapım’a iletti; “Oğlum Çınar’ın mutluluğunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner’in haberini mümkünse sunmak istemiyorum” dedi.

Bunun üzerine evlilik haberi onun sunduğu bölümlerden çıkartılıp, programın ‘magazin turu’ bölümüne alındı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak’ta İtalya’nın başkenti Roma’da evlendi.

Etiketler
Asena Atalay Caner Erkin şükran ovalı
Son güncelleme: 13:29 | 05.01.2017
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