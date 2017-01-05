Beşiktaş Sompo Japan derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında 8 Ocak Pazar günü saat 20.30'da sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş Sompo Japan, pazar günü oynayacağı derbi mücadelesi için hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siayah-beyazlılar, antrenmana ısınma ve streching hareketleriyle başladıktan sonra, gruplara ayrılarak salonda kuvvet ve sahada şut çalışması gerçekleştirdi. BJK Akatlar Arena'da yapılan ve 2 saat süren antrenman serbest çalışma ile sona erdi.

Beşiktaş Sompo Japan, akşam yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.