Biri Messi’nin diğeri Ronaldo’nun takım arkadaşı

Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira futbolun zirvesinde yer alan iki dünya starı ile takım arkadaşı. Mas, Arjantin Milli Takımı'ndan Messi'nin arkadaşı olurken, Joao Pereira ise Portekiz Milli Takımı'ndan Ronaldo'nun takım arkadaşı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında beklentilerine karşılık bulamayarak, ligin alt sıralarında yer alan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında nokta transferler yaparak farklı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi bunun ilk adımlarını ise Arjantin ve Portekiz liginde oynayan oyuncuları transfer ederek başladı. Bordo-mavililer Arjantin ekiplerinden San Lorenzo forması giyen Emmanuel Mas ve Portekiz Premier Lig ekiplerinden Sporting Lisbon forması giyen Joao Pereira’ya imza attırdı. İki oyuncunun ortak özelliği ise dünya futbolunun zirvesinde yer alan iki önemli isim ile takım arkadaşları olmaları…

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Arjantin Premier Lig ekiplerinden San Lorenzo takımından Trabzonspor’a transfer olan Mas, Lionel Messi ile Arjantin Milli Takımı’ndan arkadaş olurken, Joao Pereira ise son yıllarda Portekiz Milli Takımı formasında uzak kalsa da son oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Real Madrid’in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giydi.