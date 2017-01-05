Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer için gün verdi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tespit ettiğimiz oyuncular var. Çalışmalarımız da oldu. 3 ya da en fazla 4 oyuncu düşünüyoruz. En geç pazar gününe kadar şekillenir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da, Başkan Ali Ay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine İzmir'de yaşanan terör olayını değerlendirerek başlayan Ali Ay, “Bugün yine maalesef terör olayı yaşadık. Allah hepsinin belasını versin. Memleketimizi karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz yine birlik beraberlik mesajı vermek zorundayız. Şu anda hep beraber hareket ediyoruz. Bizim milli duygularımız da daha üst seviyede oluyor. Bu olaylar spor kulüplerini de etkiliyor. Özellikle yabancı futbolcuların kendileri değil ama eşleri korkuyor bu olaylardan” dedi.

“3 YA DA EN FAZLA 4 OYUNCU DÜŞÜNÜYORUZ”

Transfer konusunda da bilgi veren Başkan Ay, “Biz bugün geldik. Araştırmalarımız yapıldı. 4 yönetici ile buradayız. Hamza hocamız ile oturup detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Ne olur nereye varırız bir şey söylemek için erken. En geç pazar gününe kadar şekillenir diye düşünüyorum. Tespit ettiğimiz oyuncular var. Çalışmalarımız da oldu. 3 ya da en fazla 4 oyuncu düşünüyoruz. Elimizde olan oyuncularla ilgili ne olacağını bu akşam konuşacağız. Hepsi bizim oyuncularımız ve kampa da geldiler. Burada bütçe de önemli. Kasım ayı itibariyle bütün futbolcularımızın paralarını verdik. Şu anda en iyi 2-3 kulüpten bir tanesiyiz. Biz elimizden geleni yaptık. 20 milyona yakın kredi almıştık. O bize ilaç gibi geldi. İnşallah Allah bunları da kısa zamanda geri ödemeyi nasip eder. Sportif başarı önemli ama mali başarı her şeyden daha önemli” diye konuştu. Kubilay Kanatsızkuş: Enes Ünal`ın yolundan gitmek istiyorum Süper Lig'in ilk yarısında Podolski, Fernandao ve Aboubakar gibi yıldız isimlerden daha çok gol sevinci yaşayan Bursaspor'un genç ismi Kubilay Kanatsızkuş, hedefinin İstanbul takımlarına değil, Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi. Genç oyuncu ayrıca, ligde kendisini en çok sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz'in zorladığını da dile getirdi. İlgili Haberi Oku

“TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Transferde adı Bursaspor ile anılan Güray Vural ve Mustafa Yumlu ile bir görüşmelerinin olmadığına dikkat çeken Başkan Ali Ay, Çek oyuncuları Tomas Necid için ise şunları söyledi:

“Necid bizim oyuncumuz ve 2 buçuk sene daha sözleşmesi var. Sadece Necid için değil bazı oyuncular için de geçerli teklif gelirse oturacağız ve masaya yatıracağız. Kulübün menfaatleri önemli ve ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumartesi günü transferle ilgili sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız.”

“BİZİMLE OYNAMAK İSTEMEYENE BİZİM DE İHTİYACIMIZ YOK”

Kiralık sözleşmesi sona ermesine rağmen takıma dönmeyen Luis Advincula'nın Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştireceğini ifade eden Başkan Ay, “Bu akşam veya yarın menajeri de gelecek. Menajerini de değiştirdi. Görüşme yapacağız ve karar vereceğiz. Şu anda bizim oyuncumuz. Gelmek istemiyorsa getirir bonservis bedelini nereye gitmek isterse gider. Bizimle oynamak istemeyene bizim de ihtiyacımız yok” şeklinde konuştu.

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