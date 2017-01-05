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13 Ocak 2017 20:00
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Bursaspor’da izinliler dönüyor

Bursaspor, ligin ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya’daki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılarda, izinli olan Batalla, Jorquera ve Del Valle’nin yarın kampa katılacağı bildirilirken, sezon başında Bandırmaspor’a kiralanan Furkan Soyalp ise yeniden takıma döndü.
12:175 Ocak 2017
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Bursaspor’da izinliler dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarının hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından dün Antalya'da başladı. Sabah saatlerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenmana sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Bilal Kısa ile tedavi olan Emre Taşdemir, izinde olan ve yarın kampa katılacakları bildirilen Cristobal Jorquera, Yonathan del Valle ve Pablo Martin Batalla yer almadı. Sakatlıkları süren İsmail Konuk, Şamil Çinaz ve Tomas Sivok da takımdan ayrı çalıştı.

Isınma koşularının ardından kuvvet çalışmaları yapan yeşil-beyazlı takım, antrenmanın son bölümünde ise topla birlikte taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler
Batalla bursaspor Del Valle Hamza Hamzaoğlu
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