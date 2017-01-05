Chapecoense küllerinden doğacak!

29 Kasım’da Copa Sudamericana finaline giderken uçağı düşen Chapecoense futbol direktörü Rui Costa, 20 yeni oyuncu alacaklarını açıkladı.

Futbolda tarihin en büyük trajedilerinden birini yaşayan Chapecoense Kulübü küllerinden doğuyor. 29 Kasım'da Copa Sudamericana finaline giderken Kolombiya yakınlarında uçağı düşen Brezilya ekibinin 19 futbolcusu ve teknik heyeti hayatını kaybetmişti. Yeşil-beyazlıların futbol direktörü Rui Costa, ligde yer alan diğer takımların da yardımıyla 20 yeni oyuncuyu renklerine bağlayacaklarını açıkladı.

Chapecoense takımının uğradığı uçak kazası pilot hatası çıktı Brezilya futbol kulübü Chapecoense takımının futbolcularının da hayatını kaybettiği uçak kazası hakkındaki rapor şok bir gerçeği ortaya çıkardı. İlgili Haberi Oku

FORMALAR MÜZEYE!

Chapecoense Futbol Direktörü Rui Costa, kazadan kurtulan Neto ve Ruschel'ın sağlığına kavuştuğunu, bir bacağını kaybeden yedek kaleci Jackson Follmann'ın da farklı bir görevde değerlendirileceğini belirtti. Direktör, yaşamını yitiren futbolcuların formalarının ise kulüp tarafından emekli edildiğini ve yeni oyuncuların kullanmasının mümkün olmadığını da duyurdu.

Chapecoense sahalara döndü Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense, kazadan 35 gün sonra ilk kez antrenman yaptı. İlgili Haberi Oku

DÜŞMEMEYİ REDDETTİ

Chapecoense Kulübü’ne kazanın ardından Brezilya Futbol Federasyonu tarafından üç sezon boyunca küme düşmeme garantisi verilmişti. Kaza mağduru olan ve neredeyse tüm takımını kaybeden yeşil-beyazlılar, bu öneriyi reddetti. Rakibi Atletico Nacional'in önerisiyle Copa Sudamericana şampiyonu ilan edilen yeşil-beyazlılar direkt olarak Libertadores Kupası'na (Güney Amerika Şampiyonlar Ligi) katılacak.