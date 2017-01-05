Chelsea’nin müthiş serisini Dele Alli bitirdi

Londra derbisinde Tottenham, ligde 13 maç üst üste kazanan Chelsea'yi 2-0 yenerek hem zirveye yaklaştı hem de rakibinin müthiş serisine son verdi.

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. White Hart Lane’de oynanan mücadeleye Dele Alli damgasını vurdu! Ev sahibi takım genç yeteneğinin golleriyle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool ile farkı 8’e çıkarmak isteyen Chelsea, zorlu deplasmanda 13 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Conte’nin öğrencileri zorlu deplasmanda, Londra’nın diğer takımına kaybetti.

İlk yarının son dakikasında Eriksen’in ortasında topa çok iyi yükselen Dele Alli şık bir kafa vuruşuyla topu köşeye göndererek Tottenham’ı 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 54. dakikasında Eriksen-Alli ikilisi yine sahneye çıktı. Pozisyon olarak zayıf kalan ancak mücadele açısından zevk veren karşılaşmada Danimarkalı arka direğe ortaladı, İngiliz genç yetenek ise yine iyi yükselerek Courtois’yı bir kez daha geçmeyi başardı: 2-0.

20 yaşındaki Dele Alli son 4 maçta 7. golünü kaydetti. Burnley’e 1, Southampton, Watford ve Chelsea’ye ikişer gol attı.

Geride kalan dakikalarda Chelsea gol arasa da başarılı olamadı.

Chelsea bu sonuçla 49 puanla liderliğini sürdürürken, Tottenham 42 puanla 3. sıraya yükseldi.