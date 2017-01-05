Emekliler haydi tribünlere

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara seyirci çekmek adına önemli bir çalışma başlattı. Proje kabul görürse, 65 yaş üstü emekliler maçları ücret ödemeden takip edebilecek.

Türk futbolunun son yıllardaki kanayan yarası ve en büyük problemi tribünlerin sürekli boş kalması, federasyonu ve yetkilileri harekete geçirdi. Hemen hemen her statta seyirci sayısının giderek düşmesi üzerine tribünlerin dolması için birçok plan ve proje masaya yatırıldı. Bu çalışmalardan en çok dikkat çekeni de 65 yaş üstündeki vatandaşların belirli kontenjan dahilinde maçları ücretsiz izleyebilmesi.

Süper Lig`de cepler dolu tribünler boş! Yayın gelirleri bakımından Avrupa'yla yarışan Süper Lig seyirci sayısında sınıfta kaldı. Futbolla yeni tanışan Amerika'da bile maç başına yaklaşık 21 bin ortalama yakalanırken, Süper Lig'de ortalama seyirci sayısı 8 bin 456'da kaldı. İlgili Haberi Oku

Bazı kulüplerin hayata geçirdiği ‘Çocuk tribünü' modelinden yola çıkılarak oluşturulan çalışma, 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de model alınacak. Kulüplerden satılamayan belirli sayıda koltukların ya da oluşturulacak tribünlerin 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza tahsis edilmesi istenecek. Konuyla ilgili sürdürülen çalışmaların kısa süre içinde sonuçlandırılarak hayata geçmesi planlanıyor.