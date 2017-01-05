Fenerbahçe’den Khazri çıkarması

Tunuslu sol kanat Khazri'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz ekibi Sunderland'a Emenike’yi önerdi. Eski takım arkadaşını ikna eden Lens de bu transferde başrol oynuyor.

Oleksandr Karavaev ile transferi açan Fenerbahçe, şimdi tüm dikkatini Teknik Direktör Dick Advocaat'ın “Muhakkak alınmalı” dediği Wahbi Khazri'ye yöneltti. Sarı-lacivertliler, geçen sezon devre arasında Fransız takımı Bordeaux'dan İngiliz ekibi Sunderland'e 12 milyon Euro'ya transfer olan Tunuslu futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı. Yönetim, İngiliz yetkililer ile görüşmelere başladı.

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Khazri’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu teklifini İngiliz yetkililere iletti. Sarı-lacivertliler, Sunderland yönetimine takas olarak da kadro dışı kalan Emenike'yi önerdi. İngiliz ekibi yetkililerinin, Kanarya'nın bu teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Özellikle son haftalarda Sunderland'de fazla forma şansı bulamayan Khazri'nin de Fenerbahçe’ye gelmek istediği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Sunderland'e resmi teklifini yaptı.

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EMENİKE’Yİ VERELİM

Hem kanatlarda hemde orta sahanın ortasında görev yapabilen Tunuslu oyuncunun eski takım arkadaşı Jeremain Lens de bu transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu 25 yaşındaki oyuncuya ileten Hollandalı yıldız, “Gelen bu teklifi düşünmeden kabul et. Müthiş bir taraftarı var. Çok büyük bir kulüpte olduğunu fazlasıyla hissedeceksin” ifadelerini kullandı.