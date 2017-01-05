Fikret Orman’dan Eto’o ve Mario Gomez açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer gündemi hakkında bilgiler verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa demeç verdi. Tranfer süreci ile ilgili bilgi veren siyah-beyazlıların başkanı, Samuel Eto’o ile ilgilendiklerini söyledi. Mario Gomez’i sevdiklerini; fakat gündemlerinde olmadığını ifade eden Orman, Caner Erkin’in de şubat sonu, mart başı gibi sahalarda olacağını açıkladı. Orman Eto’o için, “Kısmetse olur” ifadesini kullandı.

Şampiyonluk yarışını yorumlayan Orman, “Güvensiz bir ülke, moralsiz bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Daha çok çalışıp insanlara mutluluk vermeye çalışıyoruz. Başakşehir’de Göksel Başkan ve Abdullah Avcı önemli işler yapıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe her zaman büyük camialar. Biz de çantada keklik değiliz. Saha dışı pis oyunlara Beşiktaş’ın çekilmesine müsade etmeyeceğiz. Türk sporuna yakışır şekilde mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nin hayal olmadını belirten başkan Orman, “Tecrübeli bir takım haline geldik. Dinamo Kiev maçı Türk sporuna, Beşiktaş’a yapılmış bir ayıptı. Bizim Şampiyonlar Ligi’ne gitmemiz için uğraşacaklarını anlamıştım. Bizim ülkemizde yaşanan şeylerin bir uzantısıydı. Şampiyonlar Ligi’nde bütçesi 600 milyon Euro’luk takımlarla yarışmak zor; ama UEFA kupası gelebilir. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Dünyanın her yerinde taraftarımız var. Büyük kulüp statla olur, bütçe ile olur, taraftar ile olur. Biz sıfırdan başlamadık, eksi yüzden başladık. Çok geriden geldik. Daha akılcı ve çok çalışarak stratejik olarak işler yapmamız lazım. Önümüzde 2,5 sene görevim var.” ifadelerini kullandı.

CANER MART AYINDA SAHADA

Beşiktaş’ın iyi yolda olduğunu vurgulayan Fikret Orman, “Şenol Güneş adam gibi adamdır. Türkiye’nin en iyi spor adamıdır. Ufuk Sarıca oynadığı bütçelerle harikalar aratıyor. Şampiyonlar Ligi’nde şu an grup lideri. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi çalışyor. Biz bu insanlar için çalışıyoruz. Beşiktaş şu an çok iyi bir noktada. Müthiş bir kadromuz var. Talisca geldi. Caner koşulara başlıyor. Mart başı şubat sonu gibi takımla beraber sahada olur. Taraftar camiasının arkasında dursun.” diyerek sözlerini noktaladı.