Galatasaray’da Chedjou’ya milli takım şoku

Sarı-kırmızılı forma ile eski performansından uzak kalan Aurelien Chedjou, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Kupası macerasında yer almayacak.

Galatasaray’da büyük form düşüklüğü yaşayan Aurelien Chedjou, milli takımdan da kesik yedi. Kamerun Milli Takımı’nda bir süredir stoper bölgesinin değişilmez adamı olan deneyimli oyuncu, Afrika Kupası’nda ülkesini temsil etmeyecek.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tuzlaspor mağlubiyetinde profesyonellik dışı hareketi sonucu kırmızı kart gören savunmacı, 3 maçlık ceza almıştı. Yönetim de Chedjou ya 250 bin Euro ceza verdi.

Afrika Kupası 14 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

İşte Kamerun’un 23 kişilik Afrika Kupası Aday kadrosu:

Kamerun Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak-5 Şubat tarihlerinde 31. kez yapılacak turnuvada mücadele edecek milli takımın kadrosu belirlendi.

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz temsilcisi Porto'dan kiralık olarak transfer ettiği Aboubakar kadroya alınırken, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve Sarı-Kırmızılılar’ın Antalya’daki hazırlık kampı kadrosunda da bulunmayan Aurelien Chedjou, teknik direktör Hugo Broos tarafından da tercih edilmedi.

Kamerun Milli Takımı'nın 23 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Fabrice Ondoa (Sevilla Atletico), Jules Goda (Ajaccio), Georges Bokwe (Cotonsport de Garoua)

Savunma: Collins Fai (Standard Liege), Ernest Mabouka (Zilina), Nicolas N'Koulou (Olympique Lyon), Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prag), Adolphe Teikeu (Sochaux), Ambroise Oyongo (Montreal Impact), Joseph Ngwem (Unisport de Bafang), Mohamed Djetei (Gimnastic Tarragona)

Orta saha: Sebastien Siani (Oostende), Frank Boya (Apejes), Georges Mandjeck (Metz), Arnaud Djoum (Hearts),

Forvet: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Benjamin Moukandjo (Lorient), Clinton N'Jie (Olympique Marsilya), Edgar Salli (Nürnberg), Jacques Zoua (Kaiserslautern), Christian Bassogog (Aalborg), Karl Toko Ekambi (Angers), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava).