Galatasaray’da Muslera şoku! Kaleci kalmadı…

Cenk Gönen'in dizinden ameliyat olmasının ardından Fernando Muslera'nın da serçe parmağının çıkması teknik heyetin moralini bozdu..

Galatasaray’da kalecilere nazar değdi. Sarı kırmızılıların iki kalecisi Fernando Muslera ve Cenk Gönen sakatlandı. Muslera’nın topsuz idmanlara devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın serçe parmağı çıktı. Uruguaylı kalecinin yedeği Cenk Gönen ise menisküs yırtığı ameliyatı oldu. Muslera’nın elinin röntgeni çekilirken Sağlık Kurulu bugün topla antrenman yapmasına izin vermedi. Uruguaylı kalecinin, Konyaspor maçına yetişmesi adına seferberlik ilan edildi. Cenk Gönen’in ise sol diz menisküsünde yırtık olduğu için ameliyat edildi. Cenk’in, Karabükspor maçı yani 3 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Dün akşam yapılan antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera’nın tomografi tetkikleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı.”