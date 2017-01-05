İsmail Kartal: Gökhan Gönül’e üçe beşe bakma dedim

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal, Gökhan Gönül ile arasında 2 yıl önce geçen diyaloğu açıkladı.

Fenerbahçe’den sonra Gaziantepspor’da da macerası son bulan teknik direktör İsmail Kartal, Gökhan Gönül ile arasında geçen diyaloğa vurgu yaptı. Kartal, “Gökhan’a üçün beşin hesabını yapma, her futbolcunun camiası olmalı” dediğini aktardı.

Hürriyet’e konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

GÖKHAN GÖNÜL CAMİASIZ KALDI

“Gökhan ile 2 yıl önce konuştum. ‘Her futbolcunun camiası olmalı' dedim. ‘3'ün 5'in hesabını yapma' dedim. ‘Bak Hasan Vezir nerede? Camiasız ve kayboldu gitti' dedim. ‘Doğru söylüyorsun' dedi. Beşiktaş'a gitmesine hayret ettim. Biraz fazla para almış olabilir. 8-9 sene burada kalmış. Kaptan olacaktı, tarihe geçecekti. Bunları elinin tersi ile itti. Aldatılmış hisseden taraftarın tepkisi doğal. Tribüne ilk çağırdıkları kişiydi.”

ŞİKE SÜRECİNİ ŞENOL GÜNEŞ GÖRMÜŞTÜR

Şenol Güneş’i başarılı buluyorum. Dünya üçüncüsü olmuş, geçen yıl şampiyon olmuş. Bu yıl da iyi gidiyor. Kişilik olarak da seviyorum. Şike sürecinde aleyhimize konuşmuştu ama şimdi artık gerçekleri görmüştür diye düşünüyorum.