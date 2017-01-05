İzmir’deki terör saldırısına futbol dünyasından tepki

İzmir'deki hain terör saldırısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler terörü lanetledi.

İzmir’de akşam saatlerinde yaşanan terör saldırısı sonrasında bir polis ve bir katip şehit oldu. Kahraman polisin daha büyük bir vahşeti önlediği çatışma sonrasında futbol dünyasından da tepki yağdı.

TFF

İzmir Adliyesi’nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İnsanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet; Ailelerine ve Milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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BAŞAKŞEHİR

Bugün, İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araç ile terör saldırısı düzenlendiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu güzel vatanı kaos ortamına çekmeye çalışan her türlü oluşumu lanetliyoruz. Hain terör saldırısında şehit olanlar Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve vatanımıza başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

İzmir Adliyesi’nde yaşanan terör saldırısı ile ülkemiz bir kez daha şehitler vermiş ve bazı vatandaşlarımız yaralanmıştır.

Ülkemizin farklı köşelerinde terör örgütlerinin tüm kalleş saldırılarına karşı, milletimiz birlik ve beraberlik içindedir.

Teröre alışmayacağımızı tekrarlarken, İzmir’deki hain saldırıda şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

FENERBAHÇE

Bugün, akşam saatlerinde İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Ülkemizde şiddet ve kaos iklimini kalıcı hale getirme hedefi taşıyan tüm örgütleri ve oluşumları lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY

İzmir Bayraklı'daki İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleşen terör saldırısını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatanımızın her köşesini hedef alan hain terör örgütlerine en iyi cevabı iradesi ve birliğiyle halkımızın vereceğine inancımız tamdır. Bu tip insanlık düşmanı saldırılar hiçbir zaman ülkemizin bütünlüğünü bozamayacaktır.

Bu hain saldırıda şehit olan polisimize ve hayatını kaybeden adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralanan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz…

GENÇLERBİRLİĞİ

İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısında ölen ve yaralanan vatandaşlarımız olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ederken bir kez daha bu tarz saldırıları şiddetle kınıyoruz.

KONYASPOR

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleşen alçak terör saldırısını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vatanımızın bekasına, birliğine, refahına, huzuruna ve direncine yönelik hain saldırıya aziz milletimiz güç birliği yaparak, kenetlenerek, dün olduğu gibi bugünde güçlü bir şekilde cevap verecektir. Bu tür hain saldırılara karşı aramızdaki bir takım ayrılıkları bir tarafa bırakarak her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız vardır. Bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin, hiçbir terör örgütünün ve şer ittifakların gücü yetmeyecektir.

Alçak saldırıda şehit olan polisimize ve hayatını kaybeden adliye çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR

İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyoruz. Milletçe el ele, barış ve huzur içinde yaşamamızı engellemek isteyenlere inat; teröre boyun eğmeyeceğiz!

OSMANLISPOR

Ankara Valiliği İl Spor Güvenliği Kurulunca alınan karar doğrultusunda;

Güvenlik kuvvetlerince oluşturulan steril alan içerisine ve stadyum içinde bulunan otoparklara sadece , Önde Gelim listesinde belirtilen Protokol ve Makam araçları ile Eskort koruma araçları, Ambulans, İtfaiye araçları, Yayıncı Kuruluş araçları, Federasyon Temsilcisi araçları , Federasyon doping görevlilerinin aracı, Ev sahibi ve Misafir kulüp başkanının araçları, Müsabaka Güvenlik Amirinin aracı, Hakem araçları, Takım otobüsleri ile eskort araçları, Resmi ve Sivil görevli ekip araçlarının girişine izin verilmesine,

Stadyum Kompleksi Ana Giriş Kapısından da sadece bu araçların girişine izin verilerek, başka herhangi bir araç alınmamasına, Takım-Hakem Otoparkına Takım otobüsleri ve Eskort Koruma araçları, Hakem araçları ile Escort Koruma araçları, Federasyon Temsilcisi araçları, Müsabaka Güvenlik Amiri araçları dışında araç alınmamasına ve park edilmemesine, Vip Otoparkına, sadece aracında müsabaka ile ilgili VIP araç kartı bulunan araçların park edebilmesine,

Ergenekon Caddesi, Vural Boylan Caddesi, Sitre Sokak (6.Cadde) üzerine araç parkına kesinlikle izin verilmemesine, Stadyum çevresinde bulunan ve araç park etmeye müsait olan alanlar için isegüvenlik kuvvetlerince oluşturulan steril alan dışında kalacak şekilde park etmesine karar verilmiş olup, ilgili güvenlik birimlerine göstereceğiniz anlayış ve vereceğiniz destek için teşekkür ederiz.

Ankara Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunca alınan karar doğrultusunda Stadyumlarda oynanacak olan müsabakalara güvenlik gerekçesi ile Sırt Çantası, El Çantası, Valiz, Poşet vb eşyalar stadyuma alınmayacaktır. Bu konu ile ilgili güvenlik birimlerince alınacak önlemlere yardımcı olmanızı, mağduriyet yaşamamanız için belirtilen eşyalar ile stadyumlara gelmemenizi. Park halindeki araçlarınıza değerli eşyalarınızı bırakmamanızı önemle rica ederiz.

OSMANLISPOR FKYÖNETİM KURULU