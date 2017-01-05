Jan Olde Riekerink dört isim istedi

Galatasaray'da defans, sağ bek, kanat ve forvet eksikliği var. Finansal fair- play kriterleri yönetimin elini kolunu bağlıyor. Ancak Riekerink, “Şampiyonluk için transfer şart” raporu verdi.

Devre arası kamp hazırlıklarına Antalya'da start veren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Ancak bu çalışmaların henüz sonuca ulaşmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Finansal fair-play kriterleri nedeniyle ince eleyip, sık dokumak zorunda olan yönetim, hem maliyeti düşük hem de ilk 11'de banko oynayacak isimlere yöneliyor. Serdar Aziz'in sezonu kapatmasının ardından öncelik stoper transferi olacak.

Sorunlar yumağı Galatasaray Kale dışında hemen her bölgede sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Riekerink'in istediği takviyeler henüz yapılmadı. Çin'den teklif alan Podolski ve Sneijder'in gelecekleri belirsiz. Hollandalı hoca ise düşünceli... İlgili Haberi Oku

ÖZBEK'TEN TRANSFER SÖZÜ

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yöneticiler arasında yapılan transfer görüşmesinde Hollandalı hoca, “Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde olabilmemiz için 4 transfere ihtiyacımız var” şeklinde görüş belirtti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna sağ bek, stoper, kanat ve forvet oyuncusu katmak zorunda. Başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, “Transfer çalışmalarında kulübümüze yakışır bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.