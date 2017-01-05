Karşıyaka’da ince hesaplar

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, ikinci yarıda fikstür avantajından da faydalanarak TFF 1'inci Lig'e dönmek istediklerini söyledi.

ABD tatilinden dönen Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, kendisi yurt dışındayken görevden ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç’ün gitmesine üzüldüğünü belirterek, “Telefonla birçok kez görüştük. Sonuçta ayrılık ailevi sebeplerden kaynaklandığı için engel olamadık. Kalmasını isterdim ama yerine gelen hocamız Turgut Uçar, kulübümüzü iyi tanıyan, sorumluluklarının farkında, takımı iyi yerlere getirebilecek bir isim” diye konuştu.

İlk yarıda hedef belirlemeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Altuğ, “Artık önümüzü daha rahat görüyoruz. Hedefimiz ilk etapta play off oynayıp TFF 1’inci Lig’e ulaşmak. İlk yarıda sağlıklı bir kamp dönemi geçirememiştik. Şimdi Antalya’da iyi bir çalışma ortamı yakalandı. İkinci yarıda fikstür de lehimize dönecek. Ankaragücü, Gümüşhane, Eyüpspor, Hatayspor, Niğde Belediyespor gibi rakiplerle içeride oynayıp, nispeten daha kolay deplasmanlara gideceğiz. Hedefe ulaşabiliriz” dedi. Altuğ, takımdan ayrılmak için alacaklarını bırakıp peşinatının 90 bin TL’sini geri ödeyen İbrahim Kaş konusunda karlı çıktıklarını belirtti.