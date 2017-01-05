Kayağın merkezi Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ejder 3200 adı verilen tesisi iki ayda bitirirken, Başkan Sekmen, “Avrupa bizi örnek alacak” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Özelleştirme İdaresi'nden devraldığı Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerini 2 ay gibi bir sürede yeni sezona hazırladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu iki bölge özellikle güvenlik konusunda alınan önlemlerle dünyada kayağın merkezi olma hedefinde. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Elimizde Palandöken gibi inanılmaz bir cevher var. Bu elması öyle bir işleyeceğiz ki, Avrupa kayakta bizi örnek alacak” diye konuştu.

NEREDEYSE SUDAN UCUZ

‘Ejder 3200' Kayak Merkezi'nde gondol ve lift fiyatları hafta içi günlük sınırsız 40 lira, hafta sonu 50 lira olarak belirlendi. Türkiye Kayak Federasyonu onaylı sporcular için Konaklı Kayak Merkezi ücretsiz, Palandöken ise yüzde 50 indirimli olacak.