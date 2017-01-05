Kıran kırana Samuel Eto’o pazarlığı

Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun transferi daha önce olduğu gibi yılan hikâyesine döndü. Antalya’ya giden Fikret Orman, son girişim için bizzat devreye girerken Antalyaspor'un başkanından flaş bir rest geldi.

Sezon başında gerçekleşmeyen Samuel Eto'o transferini devre arasında bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, yine Antalyaspor'un ‘tok satıcı' yaklaşımını aşmaya çalışıyor. Akdeniz kulübüyle takasta kullanılacak futbolcular ve bonservis bedeli için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Kerim Frei'ın gitmeme konusundaki ısrarı karşısında Ömer Şişmanoğlu ve arttırılmış nakit parayla teklifini yeniledi.

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ARTIK KESİN CEVAP BEKLENİYOR

Başkan Fikret Orman ise son bir hamleyle olumlu ya da olumsuz bu gündeme son vermek amacıyla Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bizzat görüşmek için Antalya'da. Orman, Kartal olmaya dünden razı 35 yaşındaki Kamerunlu golcü için kulübünden kesin cevap almayı planlarken Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten rest niteliğinde flaş bir açıklama geldi.

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“KERİM-ÖMER-NECİP NE OLDU”

Bu konuda konuşmaktan usandığını dile getiren Öztürk, “Beşiktaş, Eto'o'yu istiyorsa biz de Kerim Frei, Ömer ve Necip'i istiyoruz. Fikret Orman, ‘Eto'o ne oldu' diye sorarsa, ben de ‘Kerim, Ömer ve Necip ne oldu' diye sorarım” ifadelerini kullandı. Antalya Başkanı, yıldız forveti kadroda tutmak istediklerini yinelerken Eto'o'nun siyah-beyazlı takımın antrenmanını izlemesi hakkında “Yan yana antrenman yapıyorlar, doğaldır. Oturup izlediğini düşünmüyorum. İki kulübün aynı otelde olması ilginç” yorumunu yaptı.