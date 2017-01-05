Mammadou Sakho bitti bitiyor

İngiliz basını, Liverpool’un 26 yaşındaki stoperi Sakho için Galatasaray'ın kiralama teklifini kabul edeceğini açıkladı.

Galatasaray, Liverpol'un deefanss oyuncusu Mammadou Sakho'nun transferini bitirme noktasına geldi. İlk olarak gazeteniz AMK’nın duyurduğu Fransız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüp yolunda olduğunu İngiliz basını da yazdı. ‘Ada'daki yayın organları 26 yaşındaki stoper için Galatasaray’ın yaptığı 1 milyon Euro'luk kiralama teklifinin kırmızı-beyazlılar tarafından kabul edileceğini belirti.

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Adı Milan ve West Bromwich Albion için de geçen deneyimli oyuncunun Galatasaray'a kiralanmasına Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop'un da onay verdiği bildirildi. Alman çalıştırıcı sezon öncesi hazırlık kampında ters düştüğü Mamadou Sakho'yu as kadrodan kesmiş ve 23 yaşaltı takımına göndermişti. Fransız ismin, iki kulübün yapacağı görüşmenin ardından İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.