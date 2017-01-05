Marcelo Guedes şampiyonluğa inanıyor

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Marcelo Guedes, takımın geçen seneye göre çok değiştiğini ifade ederek, "Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız. Şampiyon olabilecek güce sahibiz" dedi.

Antalya Belek’te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, Marcelo Guedes açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, ikinci yarının çok zor olacağını ifade ederek, “Ligde takımların güç dengeleri birbirine çok yakın. Biz iyi bir takımız. Takımımızda bütünlük de var. Buraya enerji depolamaya geldik, ikinci yarıya daha iyi başlamak için” diye konuştu. “Hocamızın ve teknik ekibin bana güveninden dolayı çok mutluyum” diyen Marcelo, “Geldiğimden beridir iyi çalıştığıma inanıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Karar mercii hocamızdır, biz de günlük işimizi yaparız. Bugün oynarız yarın oynamayız bunlar önemli değil. Önemli olan takım bütünlüğümüz” açıklamalarında bulundu.

“Brezilya Milli Takımı’nda oynamak zor”

Brezilya Milli Takımı’yla alakalı sorulan soruya başarılı stoper, “Milli takım her zaman hayalimdi ve öyle de devam ediyor. Baktığımızda milli takımda oynamak zor. Büyük bir takımda oynuyorum. Hiçbir şey imkansız değil” dedi. Takımın geçen sezona göre çok değiştiğini söyleyen Marcelo Guedes, “Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız. Şampiyon olabilecek güce sahibiz” şeklinde konuştu.

Yeni transfer Matej Mitrovic’i tanıyıp tanımadığıyla alakalı sorulan soruya deneyimli stoper, “Kendisini tanımıyorum. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Kaliteli bir oyuncudur umarım ve takımımıza katkı sağlar” diye konuştu. Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, stoperde beraber oynadığı Dusko Tosic ile alakalı soru üzerine, “İyi maçlar oynadık ilk yarıda. 25’e yakın maç oynadık Tosic ile ve çok az maç kaybettik. Hocamızın tercihi bu demek ki doğru tercih yapılmış” yanıtını verdi.

Dinamo Kiev’e kaybedilen 6-0’lık maç

Dinamo Kiev’e kaybedilen 6-0’lık maçın sebebiyle alaklı Marcelo, “Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Çok da konsantreydik o gün. Sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Dış faktörler de maça etki ediyor. Bunları konuşmanın faydası yok. UEFA Avrupa Ligi’nde devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. Marcelo Guedes, “Aileleriyle birlikte burada oyuncunun rahat olması için bütün şartlar mevcut. Ailemizle vakit geçirmek gayet güzel oluyor. İdmanlar aynı tempoda devam ediyor. Mükemmeli arıyoruz eksiklerimiz var tabi. Fakat bunları gidermeye çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Mağlup oldukları maçlarda arka arkaya gol yemelerinin savunmada yaşanan konsantrasyon eksikliğiyle alaklı olup olmadığı yönündeki soruya Marcelo, “Oynadığınız takımların kalitesini unutmamak lazım. Arka arkaya goller yedik ve gollerden sonra iyi tepki verdiğimiz maçlar da oldu. Mağlubiyetlerden de bir şeyler çıkartabilirsiniz. Skor bazen bazı şeyleri gizleyebiliyor. Biz de bunlardan ders çıkaracağız” diye konuştu.

“Hocamızı mahcup etmemek için..”

28 yaşındaki oyuncu, “Gol atmayı seviyorum ve attığım gollerle takımıma yardımcı oluyorsam ne mutlu bana. Hocamızı mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Şampiyonluk yarışında rakip olarak kimi gördüklerinin sorulması ve Dick Advocaat ile PSV’de birlikte çalıştıklarının hatırlatılması üzerine Brezilyalı oyuncu, “Fenerbahçe üstüne koyan bir takım. Hoca da motive edici bir hoca. Özellikle derbilerde çok iyidir. Tecrübeleri ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.