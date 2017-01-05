Sıra Hugo Rodallega’ya geldi

Ara transferin en hızlı ekibi olan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega için anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, üst üste önemli isimleri renklerine bağlamayı sürdürüyor. Daha önce anlaşmaya vardığı Sporting Lizbon'dan sağ bek Joao Pereira ve Arjantin'in San Lorenzo takımından sol bek Emmanuel Mas'a dün imza attıran bordo-mavililer, Hugo Rodallega için de Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı. Karadeniz Fırtınası, 3.5 milyon Euro isteyen yeşil-siyahlılara 2 milyon Euro artı takas olarak bir futbolcu teklif etti.

Trabzonspor`da iki imza birden Trabzonspor Kulübü, Joao Pereira ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Bordo-mavililer'in Akhisar Belediyespor ile imzasının an meselesi olduğu bildirildi. Trabzonspor 31 yaşındaki Hugo Rodallega ile de yıllık 1.6 milyon Euro'dan 1.5 sezonluk anlaşmaya vardı. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli forvet geçen sezon attığı 19 golle birçok takımın gündemine gelmişti. Rodallega bu sezon ise 4 golle geçen sezonki performansını aratıyor.