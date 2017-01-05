Terör sporu kalbinden vurdu

Metin GÖREN yazdı...

Yaşanan tüm güzelliklerin mekânı Beleştepe'den, eski adıyla (Dolmabahçe ya da Mithatpaşa veya İnönü Stadı'nın) yarı sahasını kuşbakışı izleyerek Galatasaray'ı coşturan Karıncaezmez Şevki'yi anımsadım… Hayatını sarı-kırmızılı renklere adayan Karıncaezmez'in asla kalp kırmayan vicdanı sanki dile geldi:

“Kahpe terör, senin ne işin var buralarda…”

Ve şimdi yerinde yeller esmeyen, koca koca otel binaları dikilen emektar Şeref Stadı'ndan Ortaköy'e uzandığımda, 39 kişiyi acımasızca öldüren katilin gazetelere yansıyan fotoğrafı ile adeta ürperdim… Filmi geriye sardım, Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi amigo Orhan'ı gördüm, onlarca kişiye mezar olan Reina'da… Uçarak kafa attı, yılbaşını kana bulayan teröriste… Bağırıyordu eylemini yaparken; “Allah belanı versin senin… Ne işin var benim vatanımda..”

Kuşkusuz bir kurguydu bu yazdıklarım… Gerçek olan terör denilen yasa dışı eylemlerin, sporu kalbinden vurduğu gerçeğiydi… Beleştepe'nin adı Şehitler Tepesi oldu… Ve bir gece kulübü… Maç sonrasında kazanan takımın oyuncu, yönetici ve taraftarlarının bütünleştiği, sloganlar attığı yer sanki anıt mezar gibi… Karanfiller hiç solmuyor…

Ricardo Faty teröre karşı dik durdu Türkiye'deki terör olayları karşısında fikirleri sorulan Ricardo Faty, ülke değiştirmeyi düşünmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

FISILTI GAZETESİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alman Mario Gomez, Berlin kentinde ziyaretine gittiği bir Türk arkadaşına dert yanmış; “Beşiktaş'ta ikinci baharımı yaşıyordum… Her şey çok güzeldi. Yeni sezonda o görkemli formayı yeniden giymek istiyorum. Futbola Beşiktaş'ta veda edeceğim.” Gomez böyle demiş ama Beşiktaş cephesi ne der?

TRABZONSPOR SAVUNMAYA DUVAR ÖRÜYOR

Son yılların hovardası Trabzonspor, şimdi de transferin ‘duvar örücüsü' şeklinde anımsanıyor… Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolda temel olgu “en iyi savunma hücumdur” prensibini tornistan ederek, “savunmasız takım maç kazanamaz” diyor… Demekle kalmıyor, bordo-mavili takımın kadrosunu savunma oyuncularıyla adeta dolduruyor… Portekiz'in Sporting Lizbon takımı sağ savunma Joan Pereira'yı, Arjantin'den sol savunma Emanuel Mas ile Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşcı'yı Trabzonspor kadrosuna katıyor… Benim asıl merakım, şimdiye dek hiçbir teknik direktöre verilmeyen opsiyonu yönetimden koparan Yanal'ın ikinci yarıda ne yapacağıdır? O da biliyor ki; bu kendisine verilen son şanstır…

`Adriano Türkiye`den ayrılmak istiyor` Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Adriano'nun, son dönemde artan terör olayları nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi. İlgili Haberi Oku

SOSYETE KAYIYOR

“Kar yağdı böyle oldu, sosyeteye gün doğdu…”

Bir slogan gibi… Ya da tekerleme… Açılımı; kar yağınca, hali vakti yerinde olanlar özcesi zenginler, başta Uludağ, Kartalkaya gibi kayak merkezlerine akın ettiler… Yanlış bir algılama ile bu tip insanlara sosyete diyor bizim halkımız… Bence kaymaya değil, spor yapmak için kayağa gidenler çoğunlukta olmalıydı… Kayak sporunu ‘Sosyete sporu' diye lanse edenler utanmalıdır…