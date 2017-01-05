Üsküdar daha geçilmedi

Galatasaray için bu sezon misyonu bitmiş futbol takımını yeniden oluşturma sezonuydu. Sezon başında futbol stratejisini oluşturan isimler bu durumu kullanamadı. Teknik direktörün yıldız olması gereken sezonda kariyeri Kasımpaşaspor'u çalıştırmaya müsait Riekerink ile anlaşarak ‘misyon sezonu' ‘hüsran sezonu' olma yolunda ilerliyor. Sistemi kuracak bir teknik adam için geç kalınmadı. Şu anda bile bu hamle yapılabilir. Belki bu teknik direktör başkan ve yöneticilerin sözünü dinlemeyecek. Önüne her konan transfere, “Evet” demeyecek. Belki takım içinde yöneticilerin operasyon yapmak için futbolcuların birbirine karşı dolduruşa gelmesine izin vermeyecek. Yani yöneticiler belki egolarını kabartamayacaklar ama Galatasaray geleceğin sistemini ve takımını kuracak. Egolar değil Galatasaray kazanacak.

MENAJER ESİRİ OLMA

Egonuz ağır bastı teknik direktör değişikliğine gitmediniz. O zaman transferde sezon başında yaptığınız hataları yapmayın. Aldığınız oyuncuları menajer yönlendirmelerine göre değil, kulübün teknik, sağlık ve scout ekiplerinin vereceği raporlara göre alın. Bu devirde halden karpuz alır gibi futbolcu alınmaz. Teknoloji, istatistik almış yürümüş adamların olağanüstü durumlar dışında sakatlanma yüzdesi bile ortaya konabiliyor. Menajer işin ticaretinde hangi tüccar elindeki ürüne kötü der. Satar parasını alır kenara çekilir. Galatasaray gibi bir kulübü egonuza ve menajerlere esir etmeyip hatanızdan dönmek için son dönemece girdik. Atı alan henüz Üsküdar'ı geçmedi. İyi niyetinizden şüphe yok ama başarı durumunuz ortada bizi lütfen yanıltın.