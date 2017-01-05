Yunus Mallı Wolfsburg’a imza attı

Milli futbolcu Yunus Mallı, Mainz'dan Wolfsburg'a transfer oldu.

AMKSPOR DIŞ HABER – Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz’da forma giyen Yunus Mallı, eski Beşiktaşlı Mario Gomez’in de formasını giydiği Wolfsburg’a transfer oldu.

Mainz’ın duyurduğu transferde 24 yaşındaki milli futbolcu, yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yunus bu sezon Mainz formasıyla 24 maça çıkarak 8 gol atıp, 8 de asist yapmıştı.

Wolfsburg Kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada, Yunus için ödenen bonservis bedelini duyurmazken oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini belirtti.

Yunus yarın (Cuma) İspanya’da kamp yapan yeni takımına katılacak.

Wolfsburg Sportif Direktörü Olaf Rebbe de yaptığı açıklamada transfer için mutlu olduklarını söyledi. Rebbe, “Yunus’u aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Hücum hattımız daha da güçlendi. Kendisi 100’den fazla Bundesliga maçına çıktı. Milli takım ve Mainz formalarıyla Avrupa tecrübesi edindi. Harika bir takım oyuncusu” ifadelerini kullandı.