Ünlü futbolcu Icardi onun için menajerini kovdu!

Inter'in yıldız golcüsü Mauro Icardi, menajerini kovdu.

Inter’in yıldız golcüsü Mauro Icardi, menajerini kovdu. Icardi’nin menajerini kovma nedeni ise yerine getireceği kişiydi. Yıldız futbolcu eşi Wanda Nara’yı yeni menajeri yaptı.

Yıldız futbolcu eşi Wanda Nara’yı yeni menajeri yaptı. Eski bir model olan Wanda Nara, bundan sonra Icardi’nin sözleşme işlerini ve transferlerini üstlendi. Arjantin basınına konuşan Icardi’nin eski menajeri Abian Moreno sözleşmesinin yenilenmediğini duyurdu.

Moreno ile Icardi 10 yıldır birlikte çalışıyordu. Bu arada Icardi’nin eşi ve yeni menajeri Wanda Nara daha önce Arjantinli golcü Maxi Lopez’le evliydi. Icardi ve Lopez takım arkadaşıydı. Wanda, Lopez’den ayrıldıktan sonra Icardi’yle evlendi. Icardi ve Wanda’nın bir de çocukları var.