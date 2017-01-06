Galatasaray kahraman polisin oğlu için harekete geçti

Galatasaray Spor Kulübü, İzmir'de şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu için başlatılan kampanya sonrası harekete geçti.

İzmir Adliyesi'nde uzun namlulu silahlı teröristleri beylik tabancası ile durdurarak büyük bir kahramanlık gösteren, şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlunun bir dönem Altınordu alt yapısında oynadığı ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Galatasaray taraftarı da Fethi Sekin'in oğlunun sarı-kırmızılı takımın altyapısına alınması ile ilgili sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Büyük yankı bulan ve tüm Türkiye’nin destek verdiği #FethiSekininOğluGalatasaraya başlıklı kampanya Galatasaray Kulübü’nü de harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım, şehit Fethi Sekin’in, Altınordu altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay’a eğitim bursu verilmesinin yanında isterse Galatasaray altyapısında da oynayabileceğini duyurdu.

Kahraman şehit polis Fethi Sekin`in oğlu için Galatasaray kampanyası Türkiye Fethi Sekin'i konuşuyor. Kahraman polis memuru Fethi Sekin İzmir'de büyük bir katliamın önüne geçerek şehit oldu. Futbolcu olduğu öğrenilen şehidimizin oğlu için Galatasaray taraftarları kampanya başlattı. İlgili Haberi Oku

İşte Galatasaray Kulübü’nün resmi internet sitesinden yaptığı o açıklama:

“Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'e bir kez daha Allah'tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi'nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi'ne ve Türkiye'ye sözüdür.

Saygılarımızla.

Galatasaray Spor Kulübü”