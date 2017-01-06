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15 Ocak 2017 19:00
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Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor

Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
14:246 Ocak 2017
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Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden turuncu-beyazlılar, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.Gençlerbirliği karşılaşmasında sahada 90 dakika görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla sürdürdü.Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun ve şut antrenmanı yapan turuncu-beyazlılar, 1 saat 30 dakika süren idmanı açma-germe hareketleriyle sonlandırdı.

Çukurova temsilcisi, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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