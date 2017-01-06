Batuhan Karadeniz: Beşiktaş rahat şampiyon olur

Şanlıurfaspor futbolcusu Batuhan Karadeniz, takımının kamp yaptığı otelde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor’da forma giyen Batuhan Karadeniz, takımının kamp yaptığı otelde A Spor’a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

“TEK FAYDALI OLAMADIĞIM TAKIM TRABZONSPOR”

“Gerçekçi olmak gerekirse Trabzonspor haricinde bütün takımlara faydalı olduğumu düşünüyorum. Bu zamana kadar başarılı olamadığım, bana güvenenleri boşa çıkardığım tek takım Trabzonspor. Anlamadım ama olmadı. Ben Trabzonluyum biliyorsunuz.”

“BEŞİKTAŞ RAHAT ŞAMPİYON OLUR”

“Beşiktaş iyi bir kulüp. Büyük bir camia. Feda sezonundan bu yana Oğuzhan, Olcay gibi iyi futbolcular geldi. İnanılmaz bir takım var şu anda. Hayranlıkla izliyorum Beşiktaş’ı. Çok da beğeniyorum. İnşallah iyi olur. Sonuç olarak Beşiktaşlıyız. Rahatlıkla şampiyon olur.”

“MANCHESTER CİTY BENİ İSTEDİ”

“Hayatım boyunca hiç pişmanlık duymadım. Sonuç olarak kendim istedim ve yaptım. Gençliğin verdiği enerji, düşüncesizlik oldu. Oldu ama bize sahip çıkan olmadı. Manchester City beni istedi. Cebimde 100 milyon yok. Bütün herkes fotoğraf çektirdi benimle. Aman dedim İstanbul’u bana verdiler herhalde.”