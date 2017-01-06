Datome: İyi performans gösterdik

Luigi Datome, Olimpia Milano maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome, Emporio Armani Milan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Datome, Fenerbahçe’nin kırılma anlarında iyi performans gösterdiğine değinerek, “Öncelikle uyum plana sadık kalmalıyız. İyi oynamadık ama kırılma anlarında iyi performans gösterdik. Oyun planına daha çok sadık kalmalıyız. Bu mücadelede kazandık ama bu Euroleague'de maç kazanmak çok zor. Dediğim gibi daha fazla odaklanmalıyız” dedi.

Bogdan Bogdanovic'in dönüşüne ilişkinse, “Sanki bütün takımın motivasyonunu arttırdı. Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Dönüşü takım için önemli. Eminim ki kısa sürede takım her zamanki gibi en iyi katkıyı verecektir” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.