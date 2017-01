Evkur Yeni Malatyaspor forvet arıyor

Antalyaspor’dan Ahmet Aras’ı alarak kadrosunu güçlendiren Evkur Yeni Malatyaspor forvet bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, “Forvette sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Gerekirse o bölgeye bir de yabancı oyuncu alabiliriz” dedi. Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Sezer Özmen ve Ahmet Aras'ı kadrolarına dahil ettiklerini hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, transferdeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadrolarına dahil ettikleri Ahmet Aras'ın kaliteli bir kumaşa sahip olduğunu belirten Gevrek, “Ahmet Aras geçen senede gündemimize gelmişti, kısmet bu sezanaymış. Kendisi kampımıza dahil oldu. Forvet bölgesi için bir takviye daha düşünüyoruz. Açıkçası orada sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Gerekirse o bölgeye bir de yabancı oyuncu alabiliriz. Bunun dışında sol bek arayışımız sürüyor. Sol beke dokumuza uyacak bir oyuncu arıyoruz. Uzun zamandır görüştüğümüz bir oyuncu var. Kendisinden haber bekliyoruz. Olursa o olur, yoksa bizim mevcuttaki oyucularımızdan da o bölgede oynayabilecek 3 oyuncu var” diye konuştu.

“Talip olduğumuz oyuncuların akıllarını karıştırıyorlar”

Gevrek, rakipleri olarak görünen takımların transferde kendilerine zorluk çıkarmak için her şeyi yaptığını da belirterek, “Şu an an rakibimiz olarak görünen takımlar transferde talip olduğumuz oyuncuların akıllarını karıştırıyor. Bizim gündemimizde olan oyuncuyu kendi gündemlerinde hiç yokken, bir anda sırf aklını karıştırmak için talip oluyorlar. Ama biz gerekeni yapıyoruz. Zaten halihazırda kaliteli bir takımımız var. Ben bu takıma sonuna kadar güveniyorum” şeklinde konuştu.