Fenerbahçe 86 -79 Olimpia Milano / Maç özeti

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano'yu 86-79 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 10. galibiyetine ulaştı.

Euroleague’in 16. hafta maçında Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Emporio Armani Milan’ı 86-79 mağlup etti.

Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan maçta Fenerbahçe, Emporio Armani Milan karşısında Luigi Datome, Ekpe Udoh, Nikola Kalinic, Bogdan Bogdanovic ve Ali Muhammed beşiyle parkeye çıktı. İlk 2 dakikalık bölümde her iki takım da karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken, karşılaşmanın ilk basketi Nikola Kalinic’ten geldi (2-0). Çeyreğin ilk 5 dakikası Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçilirken (9-7), konuk ekip bu bölümde Kalnietis’in basketleriyle maça ortak olmaya çalıştı. Son 1:30’luk bölüme 16-16 eşitlikle girilirken, Emporio Armani Milan Simon ve Kalnietis basketleriyle periyodu 18-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe James Nunnally’nin 6-0’lık serisiyle başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikayı 24-21 öne geçti. Konuk ekip ise Ricky Hickman’ın basketleriyle maça ortak oldu (24-24). Çeyrekte son 5 dakikanın içine önde giren taraf 30-32’lik skorla Emporio Armani Milan olurken, sonrasındaysa James Nunnally ve Kostas Sloukas’ın basketleriyle Sarı-lacivertli takım 35-32 öne geçti. Fenerbahçe, son 1 dakikanın içine girilirken farkı 7 sayıya çıkarırken (41-34), konuk ekip Kalnietis’in basketleriyle farkı 1 sayıya kadar indirdi (41-40). Soyunma odasına ise 41-40’lık skorla önde giden taraf ev sahibi ekip oldu. Çeyreğin ilk 2 dakikası karşılıklı basketlerle geçilirken de, TV molasına 44-50’lik üstünlükle giden taraf konuk takım oldu. Son 3 dakikanın içine girilirken Datome ve Ali Muhammed’in basketleriyle skora denge getiren (56-56) Fenerbahçe, final periyoduna 63-58 önde girdi.

Final periyodunda son 5 dakikalık bölüme 76-71 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Geriye kalan bölümde konuk ekip Mclean ve Simon’un basketleriyle maça tutunmaya çalışsa da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-79 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 10. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe 86 -79 EA7 Olimpia Milano

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Matej Boltauzer xx, Carlos Cortes xx

Fenerbahçe: James Nunnally xx 19, Bobby Dixon xx 11, Nikola Kalinic x 10, Ekpe Udoh xx 18, Luigi Datome xx 17, Kostas Sloukas x 8, Jan Vesely x 2, Bogdan Bogdanovic x, Ahmet Düverioğlu x 1, Pero Antic x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

EA7 Olimpia Milano: Mantas Kalnietis xxx 20, Milan Macvan x 6, Miroslav Raduljica xx 12, Zoran Dragic x 3, Abass Awudu x, Krunoslav Simon xx 5, Ricky Hickman xxx 15, Jamel McLean xx 12, Simone Fontecchio xx 4, Andrea Cinciarini x 2

Başantrenör: Jasmin Repesa

1. Periyot: 18-19 (EA7 Olimpia Milano lehine)

Devre: 41-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 63-58 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Krunoslav Simon (EA7 Olimpia Milano)