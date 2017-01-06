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Galatasaray kalesine altyapıdan takviye

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda genç kaleci Ahmet Gül de yer aldı.
12:306 Ocak 2017
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Galatasaray kalesine altyapıdan takviye

Antalya Belek'te, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların antrenmanı düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinden sonra kondisyon çalışması gerçekleşti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanda Podolski takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş, Cavanda, Tolga Ciğerci, Eray İşçan ve Cenk Gönen özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Serçe parmağında kırık tespit edilen kaleci Muslera ise çalışmalarını topsuz sürdürdü.

Öte yandan kaleci sakatlıklarından dolayı kampa dahil edilen 1997 doğumlu Ahmet Gül de antrenmanda yer aldı. Galatasaray, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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ahmet gül galatasaray
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