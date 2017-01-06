Galatasaray’da ayrılık! KAP’a açıklama yapıldı

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero ile olan sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero’nun sözleşmesini karşılıklı feshetti. Galatasaray Sportif AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir” ifadesi kullanıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Lucas Elias Ontivero’dan sonra Jem Paul Karacan’ın da sözleşmesini karşılıklı feshetti. Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya 240 bin avro fesih tazminatı ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin avro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin avro fesih tazminatı ödenecektir” ifadelerine yer verildi.